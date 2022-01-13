ЕС снова продлил санкции против России

Евросоюз распространил официальное заявление, в котором говорится о продлении действующих в отношении России экономических санкций до 31 июля 2022 года. Очередное продление санкций ожидалось в конце января 2022 года, – сообщает РИА Новости.

В документе, в том числе, говорится: «Сегодня Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры, которые в настоящее время действуют в отношении отдельных секторов экономики РФ, на шесть месяцев, до 31 июля 2022 года».

Лидеры ЕС в ходе декабрьского саммита в Брюсселе единогласно согласовали продление этих экономических санкций против России. Европейские лидеры тогда также призвали Россию «приступить к выполнению минских соглашений».

Отметим, что экономические санкции Евросоюза, действующие уже более семи лет, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. В частности, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступ российской стороны к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.

Брюссель, Иван Бабурин

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