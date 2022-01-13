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Четверг, 13 января 2022, 20:44 мск

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В ЕС считают невозможным запретить «Северный поток-2»

Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии. Фото: flipboard.com

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на онлайн-пресс-конференции по итогам встречи с министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли, заявил, что «Северный поток-2» – это частный проект, Еврокомиссия и ЕС не могут запретить его, если регуляторы решат, что газопровод соответствует европейским стандартам. Трансляция мероприятия доступна на сайте Еврокомиссии, – сообщает сайт РБК.

Кроме того, Боррель обратил внимание на то, что «Северный поток-2» закончен и ждет утверждения регуляторов – немецкого и европейского, которые определят, может ли этот инфраструктурный проект работать внутри системы поставок газа в ЕС. Институты ЕС не могут запретить строительство инфраструктуры в соответствии с правилами».

В то же время, подчеркнул он, «невозможно представить», что проект будет запущен в случае эскалации военной ситуации на Украине. По его словам, сложно предположить, что, с одной стороны, западные страны собираются ввести санкции в случае «вторжения» России на Украину, а с другой – открывать российский газопровод, поставляющий топливо на территорию ЕС. Тем не менее, при позитивном исходе ситуации на Украине, при деэскалации конфликта вопрос об открытии «Северного потока-2» будет только в руках регуляторов, – добавил Боррель.

Как сообщалось ранее, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призвала не втягивать «Северный поток-2» в конфликт вокруг ситуации на Украине. Она подчеркнула, что это экономический проект.

Также следует отметить, что 12 января сенат США опубликовал проект нового пакета санкции в отношении России на случай «вторжения» страны на Украину. Документ предусматривает ограничения для руководства России, госдолга, банковского сектора и проекта «Северный поток-2».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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