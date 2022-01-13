Администрация США не поддержала санкции против «Северного потока -2»

В преддверии голосования американские законодатели выступили против предложенного сенатором Крузом проекта о санкциях против «Северного потока 2», сообщают РИА Новости.

В заявлении Белого дома говорится: «Администрация крайне возражает против законопроекта, обязывающего ввести санкции против ответственных за работу над «Северным потоком -2».

Отмечается также, что администрация не верит, что законопроект поможет Украине, но при этом он «подорвет единство европейских союзников».

Глава международного комитета сената США Роберт Менендез призвал коллег проголосовать против законопроекта о немедленном ужесточении американских санкций против газопровода «Северный поток – 2».

«Введение санкций против «Северного потока – 2» сейчас, в этот критический момент, будет иметь эффект, обратный сдерживанию Путина. Это может даже стать предлогом, которого ищет Путин. Сейчас мы знаем, что Путин хочет, чтобы «Северный поток- 2» был введен в строй», – заявил Менендез.

Отмечается, что сенаторы голосуют по законопроекту Круза о санкциях против «Северного потока -2». Для его принятия нужна поддержка 60 сенаторов.

В свою очередь сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что спасти Украину можно только американскими санкциями против «Северного потока -2».

«Через дни, недели, в ближайшие месяцы мы можем увидеть российские танки на улицах Киева», – заявил Круз в сенате.

Вашингтон, Иван Бабурин

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