В Белом доме считают полезными переговоры Россия-США-НАТО

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам, что Соединенные Штаты будут в контакте с союзниками и Россией, чтобы определиться с дальнейшими действиями после серии встреч в Европе, а также, что готовы как к продолжению дипломатического взаимодействия, так и к развитию событий по конфронтационному сценарию, – сообщает РИА Новости.

На брифинге в Белом доме Салливан заявил: «Обсуждения были откровенными и прямыми. Они были полезными. Они дали нам и нашим союзникам пищу для размышлений, они дали России пищу для размышлений. Мы сейчас все обдумаем, проконсультируемся с нашими союзниками и партнерами относительно того, как двигаться дальше».

Кроме того советник Джо Байдена добавил, что американские власти будут на связи с Россией, планируя дальнейшие шаги, и сказал, что новые встречи назначены не были.

«Мы готовы добиваться прогресса за столом переговоров, серьезного, ощутимого прогресса по важным вопросам, вызывающим озабоченность у нас, в Европе и России, в атмосфере деэскалации. И мы готовы предпринять необходимые и должные шаги для защиты наших союзников, поддержки наших партнеров, для мощного ответа на любую неприкрытую агрессию, если таковая случится», – сообщил Джейк Салливан.

Вашингтон, Иван Бабурин

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