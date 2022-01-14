CNN: Россия задумала провести операцию на Украине под чужим флагом

Американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает, что у США есть данные о том, что Россия подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом, – пишет Лента.ру.

Как рассказал источник телеканала, российские военные обучены ведению боя в городских условиях и использованию взрывчатых веществ. По его словам, администрация президента США Джо Байдена считает, что Россия может готовиться к вторжению на территорию Украины, которое может привести к массовым нарушениям прав человека и военным преступлениям, если дипломатия не достигнет своих целей.

По информации собеседника CNN, «Российские военные планируют начать эти действия за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля. Мы видели эту схему в 2014 году с Крымом».

Кроме того, «в руководстве США считают, что Кремль начал активно распространять информацию среди граждан о возможном вмешательстве, говоря в том числе, об ухудшении положения с правами человека на Украине и усилении воинственности украинского руководства», – добавил неназванный чиновнику телеканалу.

Вашингтон, Иван Бабурин

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