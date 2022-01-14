Швеция направила военный контингент на один из балтийских островов

Боевые бронированные машины и военных для патрулирования улиц на острове Готланд разместила Швеция из-за «деятельности России в регионе», – сообщает агентство AFP со ссылкой на шведских военных.

Как заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист: «Вооруженные силы предпринимают необходимые меры для защиты целостности Швеции и для того, чтобы продемонстрировать нашу способность защищать Швецию и шведские интересы».

В свою очередь, европейские СМИ сообщают, что шведское командование направило военных для патрулирования в город Висбю на расположенном в Балтийском море стратегически важном острове Готланд. Шведская сторона, при этом, поясняет, что пошла на такой шаг с учетом «российской активности».

Ранее шведская радиостанция Radio Sweden сообщала, что Швеция усиливает патрулирование на острове Готланд на фоне ситуации в отношениях России и НАТО.

Стокгольм, Иван Бабурин

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