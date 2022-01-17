Шойгу пригласили посетить Лондон

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в парламенте, сообщил, что направил своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон, – сообщает РИА Новости.

Уоллес, во время своего выступления, в частности, заявил: «Сегодня я направляю своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон в ближайшие недели. Мы готовы обсуждать вопросы, касающиеся общих обеспокоенностей в сфере безопасности, и вести конструктивный диалог в духе доброй воли».

По словам главы британского минобороны, Совет Россия-НАТО показал, что альянс готов к диалогу с РФ по широкому кругу вопросов в интересах евроатлантической безопасности.

При этом, следует отметить, что во время своего выступления в парламенте глава британского минобороны также сообщил, что Великобритания поставит Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения для «самообороны».

«Мы приняли решение поставить Украине легкие системы противотанкового оборонительного вооружения. Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России. Они предназначены для использования в целях самообороны», – сказал Бен Уоллес.

Лондон, Иван Бабурин

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