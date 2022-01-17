В ЕС исключают введение «превентивных санкций» против России

Председатель Европейского парламента Жозеп Боррель исключил введение «превентивных санкций» Евросоюза против России по ситуации вокруг Украины, подчеркнув, что проект санкций готовится только на случай эскалации, – сообщает РИА Новости.

Выступая на заседании комитета по иностранным делам Европарламента, Боррель заявил следующее: «Речь о превентивных санкциях не идет... Мы продолжаем подготовку проекта санкций на случай обострения ситуации».

«Мы вновь повторяем, что в случае агрессии против Украины последуют жесткие меры, которые будут включать санкции. Мои обязанности как верховного представителя включают предложение таких санкций Евросовету. Работа над такими санкциями продолжается», – сообщил глава евродипломатии.

Брюссель, Иван Бабурин

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