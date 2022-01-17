Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И в понедельник, 17 января, по видеосвязи провел встречу с главой МИД Эстонии Эвой-Марией Лийметс. Переговоры состоялись по инициативе эстонской стороны, – сообщает Синьхуа

Э.-М. Лийметс, заявила, что эстонская сторона намерена твердо придерживаться политики одного Китая, укреплять взаимное доверие и совместно содействовать развитию двусторонних отношений.

Кроме того, во время разговора Лийметс заявила, что Эстония поддерживает проведение Китаем зимних Олимпийских игр и стала соавтором резолюции об олимпийском перемирии на время пекинской Олимпиады, сказала она, выразив уверенность, что Игры увенчаются полным успехом.

Со своей стороны китайский министр заявил, что на протяжении более чем 30 лет с момента установления дипломатических отношений между КНР и Эстонией двусторонние связи сохраняют здоровую динамику развития. Опыт прошлого показывает, что пока обе страны придерживаются принципов взаимного уважения и равноправного отношения друг к другу, они могут достигать взаимной выгоды и общего выигрыша, указал.

По словам Ван И, стороны должны и впредь придавать важность законным озабоченностям друг друга в вопросах коренных интересов, придерживаться норм международных отношений о невмешательстве во внутренние дела и защищать политическую основу двусторонних отношений.

Пекин, Иван Бабурин

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