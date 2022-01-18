Заявки на выдачу виз в Австралию в России не принимаются

В посольстве Австралии в Москве сообщили, – несмотря на то, что Канберра признала российскую вакцину «Спутник V» для подтверждения статуса вакцинации, заявки на выдачу виз в России не принимаются, – сообщает РИА Новости.

В австралийском посольстве сообщили следующее: «Все визовые заявки в настоящее время принимаются и обрабатываются посольством Австралии в Белграде. Посольство Австралии в России больше не занимается визовыми вопросами, вследствие чего не обладает статистическими данными по количеству принятых заявлений».

Кроме того, в дипмиссии Австралии пояснили, что все заявления на выдачу визы обрабатываются онлайн министерством внутренних дел вне зависимости от гражданства заявителя.

Следует напомнить, что ранее австралийское управление терапевтических товаров (TGA) признало, что сертификат о двух прививках российской вакцины «Спутник V» отныне является основанием для подтверждения статуса вакцинации при въезде в страну. Управление убедилось, что вакцина обеспечивает защиту и снижает вероятность передачи коронавируса другим людям, при этом курс однократной прививки «Спутником Лайт» регулятор пока не признал.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»