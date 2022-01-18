Блинкен позвонил Лаврову накануне визита в Киев

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, которого ожидают 19 января с визитом в Киеве, провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, – сообщает пресс-служба Госдепа США.

Во время телефонного разговора Блинкен и Лавров обсудили прошедшую 10 января встречу США и РФ, заседание Совета Россия-НАТО 12 января и заседания Постоянного совета ОБСЕ 13 января.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Неда Прайс сообщил: «Они обсудили состоявшийся 10 января диалог по стратегической стабильности, заседание Совета Россия – НАТО 12 января и встречу Постоянного совета ОБСЕ 13 января, – говорится в документе. – Госсекретарь подчеркнул важность продолжения дальнейшего следования по пути дипломатии с целью снижения напряженности вокруг вызывающего глубокую тревогу наращивания Россией сил на Украине и вблизи нее. Госсекретарь подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что любые обсуждения европейской безопасности должны включать в себя союзников по НАТО и европейских партнеров, в том числе Украину».

Как сообщалось ранее, 19 января Энтони Блинкен прибудет в Киев, где встретится в президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. После визита в Украину Блинкен отправится в Берлин.

Вашингтон, Иван Бабурин

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