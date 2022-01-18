В США встревожены совместными учениями России и Белоруссии

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью The Washington Post заявила, что Вашингтон встревожен военными учениями РФ и Белоруссии на белорусской территории.

По словам Томас-Гринфилд, сообщения о военных учениях в Белоруссии, а также наращивание Россией военного присутствия близ Украины «является сигналом для США, что Россия агрессивно настроена в отношении Украины».

«Российские военные и техника начали прибывать в Беларусь в понедельник для участия в проверке сил реагирования двух стран, которая должна пройти вблизи западной границы с Польшей и Литвой, а также недалеко от южного участка границы с Украиной», -сообщает Reuters.

В свою очередь BBC пишет: «Москва и Минск отрепетируют отражение внешней агрессии, проведя в феврале совместные военные учения в Беларуси. Об учениях еще в декабре договорились президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко. Запад в последнее время высказывает опасения по поводу возможного вторжения на Украину десятков тысяч российских военнослужащих, сконцентрированных у границы, напоминает агентство. Россия отрицает такие планы».

Вашингтон, Иван Бабурин

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