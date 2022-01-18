Лавров и Блинкен встретятся в Женеве

Высокопоставленный представитель госдепартамента США сказала, что госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым в пятницу, 21 января в Женеве после своих визитов в Киев и Берлин, – сообщает РИА Нововсти.

«Госсекретарь Блинкен говорил сегодня утром с министром иностранных дел Лавровым и в контексте этого разговора оба согласились, что им будет полезно лично встретиться. С учетом планов поездки госсекретаря в Киев и Берлин принято решение добавить остановку в Женеве. Встреча назначена на пятницу, 21 января, и пройдет после переговоров, которые запланированы у Блинкена на Украине и в Германии», – сообщила представитель Госдепа.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва и Вашингтон активно готовят встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкен в одной из европейских стран.

«Что касается встречи, она сейчас прорабатывается. Как только она будет подтверждена и проработана, мы ее анонсируем. Но могу действительно подтвердить, что такая встреча между главами внешнеполитических ведомств России и США сейчас находится в стадии активной проработки», – заявила Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Вашингтон, Иван Бабурин

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