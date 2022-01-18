США задумали санкции против «пророссийских сепаратистов на Украине»

Соединенные Штаты планируют ввести финансовые санкции против «пророссийских сепаратистов на Украине», – сообщает во вторник, 18 января, The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По информации WSJ, в американской администрации полагают, что подобное решение будет способно оказать дипломатическое давление на Россию.

В американской администрации полагают, что подобное решение должно будет оказать дипломатическое давление на Россию. Ожидается, что ограничительные меры будут применены к четырем физическим лицам, официально о санкциях объявят в четверг, – пишет The Wall Street Journal.

Вашингтон, Иван Бабурин

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