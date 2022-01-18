Госдеп: Россия создала опасный уровень угрозы вокруг Украины

В Госудаственном департаменте США заявили, что Россия продолжает нагнетать обстановку, несмотря на призывы к деэскалации. В последние дни она создала чрезвычайно опасный уровень угрозы нового масштабного наступления на Украину, – сообщает во вторник, 18 января, издание Укринформ со ссылкой на телефонный брифинг собственного корреспондента с неназванной высокопоставленной чиновницей Государственного департамента США.

В ходе разговора с корреспондентом Укринформа представитель Госдепа заявила: «Президент Путин создал кризис путем сосредоточения 100-тысячного контингента российских войск вдоль границы с Украиной, включающий также переброску российских войск в Беларусь на протяжении последних выходных».

Американская чиновница добавила, что это не объясняется ни военными учениями, ни обычной передислокацией сил.

«Это демонстрация силы, призванная вызвать или создать ложный повод для кризиса – в то время как Россия планирует возможное вторжение. Ситуация крайне опасна и сейчас находится в той точке, когда Россия в любой момент может начать атаку на Украину», – сказала представитель госдепа.

Как пишет Укринформ, высокопоставленный представитель Госдепа рассказала, что Соединенные Штаты продолжат дипломатические усилия в режиме нон-стоп с Украиной и другими европейскими союзниками и партнерами. По ее словам, предполагаются как личные встречи, так и контакты по телефону и видеоконференции. Кроме того, будут проводиться новые дипломатические раунды с россиянами в целях деэскалации обстановки.

Вашингтон-Киев, Иван Бабурин

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