Президент Ирана совершил намаз в Кремле

Президент Ирана Ибрахим Раиси совершил вечерний намаз в здании Кремля после переговоров с Путиным, передает агентство Tasnim.

Иранское агентство опубликовало в своем Telegram-канале фотографию, на которой Ибрахим Раиси, совершает намаз на специальном коврике в помещениях Кремля.

Напомним, что Раиси в среду совершил первый визит в Москву с момента начала его президентского срока в августе 2021 года. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, визит Раиси в Россию очень важен, в рамках которого нужно будет провести «инвентаризацию отношений с учетом изменений в руководстве Ирана». Лавров подчеркнул, что стороны также обсудят проблематику выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), экономическую повестку дня, вопросы международной политики, работу в ООН и других международных организациях.

Как сообщает РИА Новости, в ходе своего визита в четверг, 20 января, президент Ирана выступит на пленарном заседании Госдумы, а также посетит Московскую соборную мечеть и встретится с мусульманским духовенством.

Москва, Иван Бабурин

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