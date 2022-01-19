Молдавия утвердила план сотрудничества с НАТО

Индивидуальный план сотрудничества с НАТО (IPAP) на два года утвердило правительство Молдавии, – сообщает News Maker.



«Молдавия будет проводить политические консультации со странами НАТО на всех уровнях по вопросам внешней политики и безопасности, по ситуации в регионе, а также по продвижению реформ, «особенно тех, которые связаны с политикой «эффективного госуправления», гендерной инклюзивности и модернизации сектора безопасности и обороны», – говорится в утвержденном молдавским правительством плане.



Кроме того, Молдавия намерена активизировать переговоры по ситуации в регионе в формате «5+2» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС).



Также в документе говорится о том, что «важно продолжать прилагать наши усилия по трансформации нынешней миротворческой операции в многонациональную гражданскую миссию с международным мандатом».



Кишинев, Иван Бабурин

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