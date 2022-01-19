Польский депутат: еврочиновники хотят свергнуть польское правительство

Депутат Европейского парламента от правящей партии Польши «Право и справедливость» Иоахим Брудзиньский в эфире Польского телевидения заявил, что Европейские чиновники с помощью штрафов хотят свергнуть правительство Польши, – сообщает РИА Нововсти.

«Чиновники в Европейской комиссии, политики, евродепутаты, считают себя большими демократами, но для них демократия заключается в том, что в странах-членах могут править все политические партии с условием, что являются партиями брюссельского истэблишмента. Если тотальной оппозиции не удалось свергнуть наше правительство, то применяются незаконные средства», – заявил Брудзиньский.

О том, что Еврокомиссия начнет удерживать суммы штрафов, наложенных на Польшу за невыполнение решения Суда Евросоюза, из причитающихся Варшаве платежей сообщил ранее официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари. Он пояснил, что ЕК определит предназначенные Польше платежи, из которых будут вычитаться невыплаченные штрафы, и уведомит об этом Варшаву. У Польши будет десять дней на то, чтобы ответить Еврокомиссии.

Иоахим Брудзиньский обратил внимание на то, что «это решение Европейской комиссии является решением, которое до сих пор не встречалось в Европейском союзе. Эти средства не пойдут в Чехию, а пойдут на счета Европейской комиссии. Если Европейская комиссия таким образом хочет поправить свой бюджет за счет граждан Польши, то возникает вопрос, есть ли это еще Европейский союз Роберта Шумана, Конрада Аденауэра, или это Европейский союз Франса Тиммерманса и Урсулы фон дер Ляйнен».

Как сообщалось ранее, в мае 2021 года суд ЕС по просьбе Чехии обязал Польшу немедленно прекратить все работы на шахте «Туров», расположенной близ чешской границы. Чешская сторона протестует против намеченного расширения шахты, поскольку это может снизить уровень грунтовых вод, создать проблемы с обеспечением водой близлежащих территорий и нанести урон окружающей среде.

Суд ЕС 20 сентября 2021 года обязал Польшу, так и не исполнившую его решение, выплачивать по 500 тысяч евро в день в качестве ежедневного штрафа вплоть до прекращения добычи на шахте. Однако Польша эти средства не выплачивала.

Варшава, Иван Бабурин

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