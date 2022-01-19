Эрдоган встретится с Зеленским на Украине 3 февраля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Украину 3 февраля в день 30-летия установления дипломатических отношений между Турцией и Украиной, – сообщает CNN Turk со ссылкой на председателя Межпарламентской группы дружбы Украины и Турции Рустема Юмерова.



Как сообщил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын, на Украине Эрдоган посетит форум аналитического центра Circle Foundation, который занимается исследованиями вопросов Турции,



Кроме того, президент Турции встретится с Владимиром Зеленским в Киеве на десятом заседании стратегического совета высокого уровня. По итогам встречи они подпишут соглашения и меморандумы о взаимопонимании по некоторым вопросам, в том числе оборонным.



Как сообщалось ранее, в среду, 19 января, Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Зеленского и президента России Владимира Путина в Турцию для решения разногласий. По словам официального представителя турецкого лидера Ибрагима Калына, страна готова выступить в любой роли, чтобы снизить напряженность в российско-украинских отношениях.



В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует намерения Турции «сподвигнуть» Украину к выполнению минских соглашений. Москва одобряет усилия стран по урегулированию конфликта в Донбассе, отметил Песков.



Анкара, Иван Бабурин

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