США могут запретить экспорт электронных чипов в Россию

В руководстве США прорабатывают возможность ограничения на экспорт электронных чипов в Россию, – сообщает Reuters
По сообщениям СМИ, Белый дом предупредил американских производителей электронных чипов, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России могут последовать ограничения на экспорт.
«Белый дом сказал представителям американской индустрии чипов быть готовыми к новым ограничениями на экспорт в Россию», – сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
По тем же данным, речь может идти об ограничении доступа к глобальному рынку электроники. Как говорится в сообщении, представители совета нацбезопасности предупредили руководителей ассоциации полупроводниковой промышленности о необходимости быть готовыми к «беспрецедентным действиям против РФ» в случае эскалации вокруг Украины, – сообщает РИА Новости.
Вашингтон, Иван Бабурин
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