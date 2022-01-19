США могут запретить экспорт электронных чипов в Россию

В руководстве США прорабатывают возможность ограничения на экспорт электронных чипов в Россию, – сообщает Reuters

По сообщениям СМИ, Белый дом предупредил американских производителей электронных чипов, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России могут последовать ограничения на экспорт.

«Белый дом сказал представителям американской индустрии чипов быть готовыми к новым ограничениями на экспорт в Россию», – сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

По тем же данным, речь может идти об ограничении доступа к глобальному рынку электроники. Как говорится в сообщении, представители совета нацбезопасности предупредили руководителей ассоциации полупроводниковой промышленности о необходимости быть готовыми к «беспрецедентным действиям против РФ» в случае эскалации вокруг Украины, – сообщает РИА Новости.

Вашингтон, Иван Бабурин

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