Байден снова угрожает Путину

Президент США Джо Байден на пресс-конференции, посвященной первой годовщине своего президентства, пригрозил России «катастрофой» и ограничениями на операции с долларом, – сообщает РИА Новости.

«Это будет катастрофой для России, если они дальше будут завоевывать Украину. Если они (русские) сделают это, и в средней и в дальней перспективе им придется заплатить за это большую цену», – заявил Байден в ходе пресс-конференции.

Кроме того, Джо Байден заявил, что «Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые готовят США. Путин стоит перед выбором: деэскалация и дипломатия или конфронтация и последствия».

Также президент США заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины Россия не сможет проводить операции с долларом.

При этом американский лидер не уверен в перспективах скорого вступления Украины в НАТО.

«Вероятность того, что Украина присоединится к НАТО в ближайшей перспективе, не очень велика... если исходить из того, сколько работы им предстоит сделать в сфере демократии», – сказал Байден на пресс-конференции.

Вашингтон, Иван Бабурин

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