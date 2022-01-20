«Нам развели этот цирк»: в Киеве заявили о тайных договоренностях США и России по СП-2

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден заключили тайные договоренности по запуску газопровода «Северный поток-2». С таким заявлением выступил политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала «Наш».

Эксперт именно с этим связывает вал заявлений в западной прессе и политической среде о «готовящейся агрессии» России против Украины.

«Учитывая, что по договоренностям надо запустить «Северный поток-2», а это будет большое предательство для Байдена, они нам развели вот этот цирк из серии «Байден спасает Украину от нападения Путина», – отметил политолог (цитата по «Прайм»), добавив, что украинцев ждут, что они закроют глаза «на то, что Байден не мешает запустить «Северный поток».

По его мнению, Киев не против этого сценария: власти Украины подыгрывают «российско-американским договоренностям».

Корнейчук выступил с обвинениями в адрес союзников Киева на Западе, отметив, что они одобрили строительство СП-2, понимая, что Украина может пострадать от реализации проекта.

Киев, Наталья Петрова

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