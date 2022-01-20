В Белоруссии назначена дата референдума по поправкам в конституцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 20 января, подписал указ о проведении референдума по поправкам в конституцию Белоруссии. Голосование пройдет 27 февраля. Принятое на референдуме решение вступит в силу через 10 дней после опубликования его результатов.



В указе, подписанном Лукашенко определена формулировка вопроса, на который будут отвечать граждане, а именно: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?».



В указе отмечается: «Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов поручено организовать проведение референдума, обеспечить подведение его итогов и осуществлять контроль за исполнением законодательства в соответствующей сфере».



Минск, Иван Бабурин

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