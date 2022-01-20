российское информационное агентство 18+

Новогодние гадания

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 января 2022, 20:14 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

В Белоруссии назначена дата референдума по поправкам в конституцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 20 января, подписал указ о проведении референдума по поправкам в конституцию Белоруссии. Голосование пройдет 27 февраля. Принятое на референдуме решение вступит в силу через 10 дней после опубликования его результатов.

В указе, подписанном Лукашенко определена формулировка вопроса, на который будут отвечать граждане, а именно: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?».

В указе отмечается: «Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов поручено организовать проведение референдума, обеспечить подведение его итогов и осуществлять контроль за исполнением законодательства в соответствующей сфере».

Минск, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Политика,