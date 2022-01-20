США посчитают вторжением на Украину не только пересечение границы российскими войсками

Президент США Джо Байден в Белом доме в четверг, 20 января, заявил журналистам, что Соединенные Штаты посчитают вторжением на Украину любое пересечение подразделениями войск России украинской границы и готовы будут в ответ на это ввести экономические санкции, – сообщает ТАСС.

В частности, американский лидер сказал: «Я абсолютно четко говорил президенту Путину, и с его стороны нет никакого недопонимания, что если любые, любые организованные российские подразделения пересекут границу с Украиной, это будет вторжением. На это будет дан жесткий и скоординированный экономический ответ, который я детально обсуждал с нашими союзниками, а также очень четко изложил президенту Путину».

Кроме того Байден заявил о готовности США принять меры и в случае, если Россия будет действовать против Украины невоенными методами.

«Россия давно использует иные методы с целью агрессии, нежели открытые военные действия. Полувоенная тактика, так называемые атаки в серой зоне, действия российских военных, которые не носят российскую форму. Мы должны быть готовы дать решительный и единый ответ и на это с применением различных инструментов, имеющихся в нашем распоряжении», – заявил президент США журналистам в Белом доме.

Вашингтон, Иван Бабурин

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