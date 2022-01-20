Киев: Еврокомиссия привлечет Украину к сертификации «Северного потока – 2»

Министр энергетики Украины Герман Галущенко на брифинге в Брюсселе в четверг, 20 января, сообщил журналистам, что Украина будет вовлечена в процесс сертификации «Северного потока -2» при рассмотрении этого вопроса Европейской комиссией.

Галущенко заявил заявил журналистам следующее: «Принято решение о том, что Украина будет приглашена к сертификации «Северного потока -2», когда этот вопрос дойдет до Европейской комиссии. Это официальная позиция, которую мы услышали сегодня, за что большое спасибо нашим партнерам».

Сообщается, что в четверг, 20 января, в Брюсселе за закрытыми дверьми прошла встреча еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон и министра энергетики Украины Германа Галущенко.

Отмечается, что Еврокомиссия не стала организовывать мероприятий для прессы по итогам этого визита.

Брюссель, Иван Бабурин

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