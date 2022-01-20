Лавров прибыл в Женеву для переговоров с Блинкеным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Женеву, где в пятницу, 21 января, состоятся его переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, – сообщает пресс-служба МИД РФ.

Самолет Лаврова совершил посадку в Женеве в 20:36 по местному времени (22:36 мск).

21 января в Женеве Лавров должен будет провести переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия планирует обсудить на встрече гарантии безопасности.

Со своей стороны, выступая с речью в Берлине в четверг, 20 января, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что во время встречи будет призывать главу МИД России к совместной работе над восстановлением и совершенствованием архитектуры безопасности Европы, а также предупредит, что агрессия против Украины, планы которой РФ отрицает, перечеркнет такие возможности, – сообщает РИА Новости.

«Завтра я встречусь с министром иностранных дел Лавровым и буду призывать, чтобы Россия нашла путь назад к соглашениям, под которыми она подписывалась на протяжении десятилетий, и работала с США, нашими союзниками и партнерами в Европе над написанием будущего, которое бы обеспечило нашу взаимную безопасность», – заявил Блинкен.

Женева, Иван Бабурин

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