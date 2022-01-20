Госсекретарь США публично призвал россиян не участвовать во вторжении на Украину

С публичным призывом к гражданам России не участвовать во вторжении на Украину выступил в Берлине госсекретарь США Энтони Блинкен. Видео с выступления опубликовано на официальном канале Государственного департамента Соединенных Штатов в YouTube, – сообщает Газета.ру.

Глава американского госдепа заявил, что россияне «заслуживают безопасной и достойной жизни, как и все люди на Земле. При этом никто, ни Украина, ни НАТО или США не стремятся поставить права россиян под угрозу».

«Что реально угрожает вашей безопасности, так это бессмысленная война с вашими соседями, с Украиной, со всеми сопутствующими последствиями, которые она принесет. Больше всех она может затронуть молодых людей, которые будут рисковать своей жизнью, а возможно, даже лишиться ее. Жестокий конфликт – это то, чего вы хотите?! И он вероятно, затянется. Сделает ли он вашу жизнь более безопасной, способствует ли вашему процветанию, откроет ли вам больше возможностей?! Только подумайте, чего может добиться такая великая страна, как Россия, если она направит свои ресурсы, в особенности свои выдающиеся таланты, своих людей, на борьбу с важнейшими вызовами нашего времени», – заявил в своем обращении к гражданам России Блинкен.

Берлин, Иван Бабурин

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