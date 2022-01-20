Стали известны некоторые подробности встречи Лаврова с Блинкеным

Несколько источников, близких к делегациям России и США сообщили, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена по вопросам гарантий безопасности продлится два часа, – передает РИА Новости

Российская и американская делегации прибыли в столицу Швейцарии в четверг вечером. Как ожидается, переговоры 21 января начнутся в 11.00 по местному времени (13.00 мск.). Источники РИА Новости в обеих делегациях указали, что переговоры продлятся от 2 до 2,5 часов, после чего Лавров и Блинкен по отдельности проведут пресс-конференции.

Сообщается также, что после общения со СМИ, около 15.00 (17.00 мск.) запланированы встречи глав внешнеполитических ведомств России и США с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом, который также занимает пост главы МИД страны.

Как уже сообщалось ранее, глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен встретятся в пятницу в Женеве. Главной темой обсуждений, как ожидается, станут российские предложения по гарантиям безопасности.

Следует напомнить, что глава американского госдепа уже заявил, что не везет на встречу письменный ответ США на российские документы. По его словам, сторонам нужно обсудить текущую ситуацию и посмотреть, остаются ли у них возможности вести дипломатию и диалог.

В Москве в свою очередь заявили, что в ходе контакта в швейцарской столице предполагается «определиться с возможными дальнейшими шагами», а именно – скорейшее предоставление американцами ответа на российские документы.

Женева, Иван Бабурин

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