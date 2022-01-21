Болгария и Румыния отреагировали на требование России вывести войска НАТО

В руководстве Румынии и Болгарии отреагировали на позицию МИД РФ по поводу вывода войск НАТО из этих европейских стран. Пресс-служба МИД Румынии сообщила, что считает неуместными и безосновательными требования России о выводе сил НАТО с румынской и болгарской территорий, ведомства. В свою очередь премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, его страна самостоятельно решает, какую политику проводить в рамках НАТО и как организовывать оборону.

Следует напомнить, что ранее в МИД России сообщили, что российские предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к этому блоку после 1997 года.

Премьер-министр Болгарии, выступая в парламенте, заявил по данному вопросу следующее: «Болгария – суверенное государство и мы давно сделали свой выбор, став членом НАТО. И поэтому мы решаем сами в координации с партнерами, как организовать нашу оборону. Вашингтонский договор не предусматривает второй категории государств-членов НАТО, для которых коллективная оборона должна применяться избирательно или в ограниченном объеме».

Болгарское национальное телевидение (БНТ) также сообщило, что Кирил Петков призвал Россию придерживаться «конструктивного диалога» для деэскалации напряженности, работать в интересах более безопасной Европы, «основанной на верховенстве права, строгом соблюдении верховенства закона и международно-правовых обязательств».

В свою очередь МИД Румынии по тому же вопросу заявило, что считает неуместными и безосновательными требования России о выводе сил НАТО с румынской и болгарской территорий.

В заявлении, опубликованном на сайте МИД Румынии, говорится: «Министерство иностранных дел отвергает как неуместные и безосновательные заявления Министерства иностранных дел Российской Федерации относительно военного присутствия союзников на восточном фланге НАТО. Такая просьба неприемлема и не может быть предметом переговоров, учитывая, что позиция сдерживания является неотъемлемой частью механизма коллективной обороны НАТО, в отношении которого никакая третья страна не может иметь права вето»

В румынском МИДе также отметили, что присутствие сил НАТО в союзных государствах является «сугубо оборонительной реакцией на все более агрессивное поведение Российской Федерации». В МИД отметили, что ранее Альянс уже отклонил российский призыв к сокращению сил НАТО во всех государствах Североатлантического союза, присоединившихся после 1997 года.

Москва, Иван Бабурин

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