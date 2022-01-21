Европа продолжает дарить Украине вооружение

Глава минобороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что ее ведомство намерено предложить кабмину республики обсудить вопрос о передаче Украине артснарядов калибром 152 миллиметра, – сообщает РИА Новости.

«Это было бы дарение», – уточнила глава чешского минобороны.

Чернохова в пятницу вечером на пресс-конференции сообщила: «Мы предложим правительству матпомощь, о которой нас просили – военные материалы и технику для оперативных потребностей, конкретно – артиллерийские снаряды калибром 152 миллиметра».

Помимо Чехии, Литва, Латвия и Эстония в рамках военной помощи предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin, – сообщает пресс-служба министерства обороны Литвы.

В сообщении литовского военного ведомства говорится: «Литва и Латвия предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger, а Эстония – противотанковые ракеты Javelin. Эта поддержка усилит оборонные военные силы Украины. Поддержка оказывается после того, как США разрешило передачу оборудования американского производства третьим странам».

Кроме того, появились сообщения, что Эстония хочет отправить на Украину гаубицы, в связи с чем запросила разрешение на это у властей ФРГ, поскольку орудия изначально были на балансе армии ГДР еще до воссоединения Германии.

Представитель Минобороны ФРГ подтвердил эту информацию журналистам в пятницу, 21 января, на брифинге.

«Могу подтвердить, что запрос находится на согласовании», – отметил он.

Между тем, как сообщили в минобороны ФРГ газете Welt, Эстонии требуется еще и разрешение Финляндии, поскольку именно этой стране Германия в 1990-х годах продала гаубицы.

Следует отметить, что сама Германия отказывается продавать оружие в кризисные регионы.

Прага, Иван Бабурин

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