Россия и США готовы нормализовать работу диппредставительств

В МИД России в пятницу, 21 января, заявили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из США Энтони Блинкен на встрече в Женеве договорились активизировать усилия по нормализации работы диппредставительств РФ и США и стабилизации визового режима.

В сообщении по итогам переговоров говорится: «Условлено активизировать экспертную работу по нормализации функционирования диппредставительств двух стран и стабилизации визового режима»

«Российская сторона выступает в пользу возобновления полноценного дипломатического присутствия на взаимной основе. Требуем скорейшего возвращения конфискованной американскими властями российской дипломатической недвижимости», – заявили в российском МИДе.

Москва, Иван Бабурин

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