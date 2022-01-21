Китай назвал резолюцию Европарламента по Гонконгу «клочком бумаги»

Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Сянгана (Гонконга) и Аомэня (Макао) заявил в пятницу, 21 января, что принятая Европарламентом (ЕП) резолюция по Сянгану это – «клочок бумаги, вызывающий лишь смех», – сообщает Синьхуа.

«Принятие резолюции в ЕП, в которой вновь критикуется и очерняется деятельность администрации специального административного района (САР) Сянган, а также содержится призыв к санкциям против должностных лиц правительства Китая и администрации САР, вновь обнажило высокомерие, узколобость, невежество и бесстыдство некоторых европейских политиков, что вызывает возмущение и еще большее презрение», – сообщил высокопоставленный чиновник КНР.

Представитель Канцелярии Госсовета КНР также заявил: «Дела Сянгана – это внутренние дела Китая, и никакие внешние силы не имеют права вмешиваться в них. Сегодняшний Китай уже давно распрощался с унизительной эпохой, когда страна позволяла другим распоряжаться своей судьбой и переживала унижения, а история колониального господства иностранных государств в Сянгане также давно закончилась».

«При многочисленных правонарушениях в области свободы, демократии и прав человек в собственных странах имеют ли эти европейские чиновники право выступать в роли «учителей» и указывать на недостатки других?», – сказал представитель ведомства.

Пекин, Иван Бабурин

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