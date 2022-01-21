Канцлер Германии отказался от встречи с Байденом?

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался от личной встречи с президентом США Джо Байденом с целью обсуждения ситуации вокруг Украины, – сообщает The Telegraph.

По данным издания, Шольц отклонил приглашение Белого дома прилететь в Вашингтон на прошлой неделе. В качестве обоснования он, якобы, заявил Байдену, что у него есть другие обязанности.

В свою очередь, как отмечает издание Politico, Белый дом отрицает, что Шольц отклонил приглашение Байдена.

«Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать канцлера в Соединенных Штатах в феврале», – заявил изданию представитель Белого дома.

Сообщается, что Белый дом в пятницу, 21 января, категорически оспорил сообщение СМИ о том, что канцлер Германии Олаф Шольц отклонил приглашение президента США Джо Байдена в последнюю минуту встретиться в Вашингтоне.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон опровергла сообщение немецкого издания Spiegel, в которомутверждалось, что Шольц отклонил запоздалое приглашение Байдена приехать в Белый дом и обсудить текущую напряженность на украинско-российской границе.

«Это сообщение является ложным. Оно полностью выдумано», – прокомментировала Уотсон.

Также, она сообщила, что Шольц должен посетить Белый дом в следующем месяце: «Немецкая сторона предложила даты, и мы отвечаем на них. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать канцлера в Соединенных Штатах в феврале».

Вашингтон, Иван Бабурин

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