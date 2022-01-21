НАТО в Средиземном море начинает учения с участием авианосца

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби в пятницу, 21 января, сообщил, что НАТО проведет крупные военные учения в Средиземном море с участием американского авианосца «Гарри Трумэн», – сообщает РИА Новости.

Кирби рассказал журналистам: «Учения начинаются в понедельник, 24 января, и продлятся до 4 февраля. Авианосная ударная группа «Гарри Трумэн» будет передана под оперативное управление НАТО и станет центральным элементом этих давно планировавшихся учений. В маневрах планируется отработать «дальние удары» и приемы противолодочной борьбы».

Представитель Пентагона также добавил, что в маневрах примут участие еще несколько стран НАТО, но не назвал их.

Кирби заявил, что морские маневры «Удар Нептуна-22» планировались заранее, но при принятии решении об их начале была учтена обострившаяся ситуация вокруг Украины.

«Вопрос об учениях был должным образом изучен с учетом нынешней напряженности. И после всех рассмотрений и обсуждений с участием союзников по НАТО, было принято решение действовать», – сказал Джон Кирби.

Вашингтон, Иван Бабурин

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