США рассматривают возможность эвакуации с Украины своих сограждан

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в пятницу, 21 января, отвечая на вопрос, есть ли у Джо Байдена планы по эвакуации американцев с Украины, заявила, что госдепартамент США планирует вывезти американцев с Украины, как и из любой другой страны, в случае, если условия безопасности ухудшатся, – сообщают СМИ.

«Мы проводим тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств, как мы всегда делаем в случае ухудшения ситуации с безопасностью в любой стране мира, Госдепартамент проводит такую оценку», – цитирует пресс-секретаря Белого дома ТАСС.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Соединенные Штаты обдумывают, следует ли эвакуировать членов семей американских дипломатов на Украине на фоне эскалации обстановки.

По данным агентства, план, который рассматривается в США, предполагает обязательное возвращение семей дипломатов домой, а сотрудники, занятые в неосновной деятельности диппредставительства, смогут вернуться в Соединенные Штаты добровольно.

«Объявить об эвакуации США могут в ближайшие несколько дней, но решение пока не принято», – пишет Bloomberg.

Вашингтон, Иван Бабурин

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