В США подготовили очередной проект санкций против руководства России

Рассмотреть инициативу о санкциях против РФ, не дожидаясь голосования по похожему документу в сенате, предложил председатель международного комитета палаты представителей США, демократ Грегори Микс, – сообщает пресс-служба комитета.

В релизе, распространенном пресс-службой, говорится: «Председатель комитета Микс внес проект закона о дальнейшем наказании экономики и других последствиях для России на случай дальнейшего вторжения или подрыва украинского суверенитета. Проект предполагает санкции против «Северного потока – 2», добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтов, госдолга, президента Владимира Путина и других представителей руководства».

В сообщении также говорится, что законодатели предлагают также обеспечить оборонную помощь Украине в ускоренном режиме, при этом, Микс предлагает свой законопроект параллельно с инициативой, которую сенату ранее представил демократ Роберт Менендез.

Вашингтон, Иван Бабурин

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