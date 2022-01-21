Дизайнер Артемий Лебедев попал под санкции президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против дизайнера Артемия Лебедева, полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрии Чайки и еще 52 человек, большинство из которых – российские судьи, – сообщают СМИ со ссылкой на сайт главы Украины.

В документе, опубликованном на сайте президента Украины, говорится: «Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер».

Ограничения предусматривают блокировку активов и предотвращение оттока капитала с Украины.

Также сообщается, что Зеленский ввел санкции против ряда российских компания, в частности: «Ленпромтранспроект», «Страховой бизнес группы», «Геоземстрой».

Что касается российского дизайнера, к указу о санкциях против него прилагается дополнение со списком фамилий, среди которых: «Лебедев Артемий Андреевич (Лебедев Артемий Андреевич, Lebedev Artemii Andreevich), родился 13 февраля 1975 года,... гражданин Российской Федерации, арт-директор студии «Студия Артемия Лебедева».

Артемий Лебедев эту новость уже прокомментировал у себя в телеграмм-канале со свойственной ему иронией: «Зая, теперь я могу спать спокойно».

Киев, Иван Бабурин

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