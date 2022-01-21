Стали известны некоторые детали содержания письменного ответа США России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в пятницу, 21 января, на брифинге заявила, что США в письменном ответе России представят свои идеи, которые помогут укрепить чувство безопасности друг друга, – сообщает ТАСС.

«Мы изложим в письменном виде серьезную озабоченность, которую мы, союзники и партнеры испытываем в связи с действиями России, а также идеи о том, как мы можем реально укрепить чувство безопасности друг друга в будущем», – заявила пресс-секретарь Белого дома.

Кроме того, Псаки рассказала, почему Соединенные Штаты все-таки согласились дать письменный ответ Москве.

«Это не просто письменные ответы, как будто мы заполняем анкету. Мы также собираемся рассказать о том, что нас беспокоит, и повторить ряд решительных заявлений, которые вы слышали от президента», – ответила она на вопрос журналиста.

Также, Джен Псаки сообщила, что в будущем главы госдепа Энтони Блинкен и российского МИД Сергей Лавров встретятся вновь, чтобы продолжить обсуждения по вопросам безопасности.

Следует напомнить, что на переговорах в Женеве 21 января глава госдепа США Энтони Блинкен, по словам Лаврова, пообещал представить ответ России в течение недели.

Вашингтон, Иван Бабурин

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