Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку

Президент Армении Армен Саркисян объявил о своей отставке. 23 января глава государства заявил, что покидает пост из-за недостатка полномочий.

«Я решил после четырех лет активной работы подать в отставку с поста президента республики. Это решение исходит из определенной логики: у президента нет необходимых инструментов для влияния на коренные процессы внутренней и внешней политики страны и нации в нынешние сложные времена», – говорится в заявлении Саркисяна, опубликованном на официальном сайте его администрации.

Лидер Армении отметил, что долго обдумывал это решение. Он старался использовать свой авторитет на благо государства, но фактически «не смог повлиять на те политические события, которые привели нас к нынешнему общенациональному кризису». К тому же, он сам и семья стали мишенью для различных политических групп.

«У нас сложилась парадоксальная ситуация, когда президенту приходится быть гарантом государственности, фактически не имея никакого реального инструментария. Конституция также предполагает верховенство одного государственного института над другим, создает препятствия для участия известных специалистов диаспоры в управлении государственными институтами на исторической родине», – подчеркнул Саркисян.

По его мнению, сейчас Армения является парламентской республикой только по форме. Он выразил надежду, что в основной закон внесут изменения, которые позволят президенту работать в более сбалансированной, согласованной среде.

Армен Саркисян возглавлял Армению с апреля 2018 года.

Ереван, Наталья Рязанова

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