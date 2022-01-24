США не заинтересованы в полномасштабной конфронтации с Россией

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила на брифинге, что Соединенные Штаты заинтересованы в поиске решения с РФ за столом переговоров, – сообщают РИА Новости.

«США заинтересованы в поиске решения с Россией за столом переговоров, а не в ходе полномасштабной конфронтации», – сказала постпред США при ООН.

Она отметила следующее: «Мы сфокусированы на поиске дипломатического решения. Мы продолжаем взаимодействовать с союзниками. Мы надеемся, что мы достигнем деэскалации».

При этом г-жа Томас-Гринфилд заявила, что если Россия «пойдет на конфронтацию», США ответят агрессивно

«В том, что касается санкций, на их экономику это повлияет. Они коснутся лидеров и это вынудит их вернуться назад к дипломатическим переговорам», – отметила американский постпред при ООНю

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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