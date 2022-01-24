Великобритания не собирается отправлять на Украину своих военных

Официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что в случае эскалации ситуации, страна не собирается отправлять на Украину боевые подразделения армии.

Газета Telegraph цитирует представителя британского премьера: «Планов по отправке в регион боевых подразделений британских войск нет, однако рассматриваются санкции, если Россия пойдет дальше».

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров с главами МИД Швеции и Финляндии, заявил, что альянс рассматривает увеличение своего присутствия на востоке, включая возможное размещение дополнительных боевых групп, – сообщает РИА Новости.

Столтенберг сообщил следующее: «Мы рассматриваем увеличение нашего присутствия на востоке. Это может включать дополнительное размещение боевых групп НАТО, это будет осуществляться пропорционально в соответствии с нашими международными обязательствами, чтобы повысить уровень безопасности в Европе для всех нас».

Лондон, Иван Бабурин

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