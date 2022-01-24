Запад проводит конференцию с участием Талибана*

В столице Норвегии проходит конференция по ситуации в Афганистане с участием представителей движения «Талибан»* и делегаций западных стран, а именно: США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, других стран Евросоюза, а также афганских гражданских активистов, – сообщает израильское агентство Newsru.co.il.

Как подчеркивают участники конференции, встреча не означает официального признания талибов* в качестве новых властей Афганистана. Основная задача западных стран – содействие по предотвращению гуманитарной катастрофы в стране, которая до прихода в власти талибов* зависела от иностранной помощи.

Отмечается, что представители «Талибана»* 23 января встречались с покинувшими Афганистан активистами, среди которых были и женщины. Обсуждались права человека, в том числе – права женщин. Одна из участниц встречи, Джамила Афгани, рассказала, что встреча значительно содействовала достижению взаимопонимания.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Осло, Иван Бабурин

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