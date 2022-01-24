На Украине не видят оснований для утверждений о готовящемся наступлении РФ

На брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в понедельник вечером, 24 января, секретарь ведомства Алексей Данилов заявил об отсутствии оснований утверждать о готовящемся наступлении на Украину со стороны России. В СНБО также назвали дезинформацией сообщения об отъезде дипломатов РФ, – сообщает Интерфакс.

Секретарь СНБО сообщил следующее: «Мы не видим на сегодня никаких оснований для того, чтобы были утверждения про полномасштабное наступление на нашу страну. Это невозможно сделать даже физически».

«Есть ли сегодня передвижения Вооруженных сил Российской Федерации у них на территории Российской Федерации? Да, они есть, мы их фиксируем, но это для нас не в диковинку. Это в диковинку, возможно, для наших зарубежных партнеров, что они, в конце концов, увидели, что там есть войска у Российской Федерации, что они передвигаются определенным образом», – заявил Данилов.

Он также сообщил, что только три посольства иностранных государств на Украине из 49 предложили своим сотрудникам выехать из страны.

«На сегодняшний день у нас есть информация о трех амбассадах, речь идет о трех странах. Сорок девять стран не принимают участия в этих вещах ... На сегодняшний день есть информация из посольства США, где они предлагают своим сотрудникам по крайней мере то, что мы видим в сообщениях официальных, посольство Великобритании, посольство Австралии. Другие посольства на сегодняшний день этим вопросом не занимаются», – сообщил секретарь СНБО Данилов.

Также он подчеркнул, что сообщения о массовом выезде сотрудников российских дипломатических учреждений из Украины являются дезинформацией.

Алексей Данилов также заявил: «Каждая страна самостоятельно определяет то, что касается ее граждан, которые находятся на территории нашей страны. Единственное, что могу сказать – была большая волна дезинформации касательно того, что сотрудники непосредственно учреждений Российской Федерации массово покидают нашу страну. Мы этого не видим».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»