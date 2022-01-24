Посол России в США: Информация об эвакуации дипломатов из США – ложь

«Несусветной ложью» назвал посол России в США Анатолий Антонов сообщения в соцсетях об эвакуации российских дипломатов из США в связи с ситуацией вокруг Украины, – сообщает РИА Новости.

В качестве ответа на соответствующий на вопрос CNN, на странице российского посольства в Facebook опубликовано следующее заявление Антонова: «Все мы в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне работаем в штатном режиме. Никаких указаний из Москвы, а также предписаний Госдепартамента посольство не получало. Мы продолжаем выполнять наши дипломатические функции».

Следует отметить, российские дипломаты сообщили о том, что получили множество идентичных вопросов от СМИ после того, как в социальных сетях начали распространяться слухи о начавшейся эвакуации.

Киев, Иван Бабурин

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