Пентагон привел свои войска в состояние повышенной готовности

Официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби на брифинге в понедельник, 24 января, сообщил, что Пентагон в связи с кризисной ситуацией вокруг Украины привел на территории США в состояние повышенной готовности к переброске в Европу порядка восьми с половиной тысяч военнослужащих. Однако, как отметил Кирби, решения об их отправке пока не принималось, – сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь Пентагона сообщил журналистам: «Министр (обороны Ллойд) Остин привел ряд воинских частей на территории США в состояние повышенной готовности к развертыванию ... Их численность достигает 8,5 тысячи. Никаких решений относительно их развертывания не принято. Решение о повышении готовности принято также в отношении частей, дислоцированных за пределами США»,

«Мы следим за ситуацией очень пристально. Совершенно ясно, что у России сейчас нет намерений на деэскалацию», – заявил Кирби.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 24 января, в НАТО уже выступили с официальным заявлением, подтвердив наращивание присутствия в Восточной Европе.

В частности, говорилось, что Дания посылает фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву, Испания отправляет в Болгарию корабли, Нидерланды перебрасывают два истребителя F-35 в Болгарию и переводят корабль и наземные силы в боевую готовность. Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»