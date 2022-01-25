США готовы ввести экспортные ограничения в отношении России

Высокопоставленный представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга во вторник, 25 января, заявил, что США готовы в отношении России пойти на меры экспортного контроля в случае эскалации вокруг Украины, – сообщает РИА Новости.

Представитель администрации заявил: «Мы готовы ввести новый экспортный контроль, который будет касаться стратегии Путина в среднесрочной перспективе. Экспортный контроль лишит Россию от того, в чем она нуждается и не может просто заместить».

По его словам, в случае экспортного контроля речь идет о продвинутых технологиях, которые США разрабатывают и производят и которые вносят ключевой вклад в «российские стратегические амбиции».

Высокопоставленный чиновник Белого дома сказал, что, по сути, это ограничения на торговлю и экспорт из США в Россию. Такие меры должны нанести ущерб в сфере искусственного интеллекта, квантовых компьютеров, обороны, аэрокосмической промышленности и других ключевых областей.

При этом в США считают, что экспортные ограничения, которые готовятся против РФ, будут иметь минимальные последствия для глобальных цепочек поставок.

«Эти меры будут иметь минимальное влияние на мировую цепь поставок, поскольку мы говорим о лишении России продукции, которая является критически важной для ее собственных амбиций по развитию высоких технологий в таких сферах, как оборона, лазеры, сенсоры, судоходство, искусственный интеллект, роботостроение. В каждой из этих цепочек поставок мы и наши партнеры являемся производителями и разработчиками, а ограничение на экспорт лишит Россию той высокотехнологичной продукции, которую она не может заменить продукцией внутреннего рынка», – сообщил представитель администрации США.

Кроме того, по заявлению представителя Белого дома, финансовые санкции США против России будут тяжелее, чем в 2014 году, когда рубль подешевел на 50%, а ЦБ потратил 25% резервов на его поддержку.

Вашингтон, Иван Бабурин

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