НАТО не будет размещать свои войска на Украине

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что войска альянса не будут размещаться на Украине, – сообщает телеканал CNN.

В интервью телеканалу Столтенберг сказал следующее: «НАТО не будет размещать боевые части на Украине».

Также он рассказал американским журналистам о судьбе письменного ответа России.

«Мы завершаем работу в НАТО над предложениями, письменным документом, который мы направим им позднее на этой неделе. Мы сделаем это параллельно с США», – заявил генсек блока НАТО в эфире CNN.При этом он сказал, что НАТО не готов идти на компромисс с Россией по основным принципам альянса.

Следует отметить, что во вторник, 25 января, власти Хорватии заявили, что в случае конфликта России и Украины они отзовут своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе.

«Смотрю сообщения, согласно которым НАТО, а не отдельное государство, не США усиливает присутствие, отправляет разведывательные корабли. Мы с этим не имеем ничего общего, и иметь не будем, это я вам гарантирую», – заявил в эфире национального телевидения президент Хорватии Зоран Миланович.

Брюссель, Иван Бабурин

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