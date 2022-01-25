Байден не исключает санкций против лично Путина

Президент США Джо Байден Байден заявил журналистам во вторник, 25 января, что не исключает введения санкций против лично президента России Владимира Путина в случае «вторжения» России на Украину, – сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, видит ли президент Соединенных Штатов возможным введение санкций лично против президента России Владимира Путина в случае вторжения российских сил на Украину, Байден сказал: «Да».

Также президент США заявил, что в ближайшее время может принять решение об отправке некоторых воинских частей в Европу.

Напомним, что накануне глава Пентагона Ллойд Остин отдал приказ 8,5 тысячи военных быть готовыми к переброске со своих мест постоянной дислокации в США для усиления восточного фланга НАТО.

По этому поводу Байден сообщил журналистам следующее: «Я, возможно, отправлю часть этих сил в ближайшее время».

По словам американского лидера, в целом решение о переброске сил будет зависеть от того, что президент Владимир Путин «сделает или не сделает».

При этом Джо Байден утверждает, приведение войск в повышенную готовность – это не провокация, а необходимость поддержать восточноевропейские страны-члены НАТО, у которых есть «основания для опасений» из-за близости к России. Но при этом США не намерены размещать своих военных на Украине

«У нас нет намерений размещать на Украине вооруженные силы (США – ред.) и силы НАТО», – сказал президент США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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