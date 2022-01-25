Советники лидеров Нормандской четверки могут договориться о прямых переговорах Украины и ЛДНР

На встрече в Париже в среду, 26 января, советники лидеров «нормандского формата» могут договориться о дате прямых переговоров Киева с Донецкой и Луганской народными республиками о статусе Донбасса, – сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в администрации президента Франции.
До сих пор украинские власти категорически отказывалась от прямых переговоров с республиками ЛДНР, называя это «красными линиями».
«Поменяется ли что-либо в этом отношении завтра, или же это пока что лишь пожелания Франции и Германии к Украине, которые Киев проигнорирует – узнаем уже завтра», комментирует ситуацию украинский Telegram канал «Политика Страны».
Встреча политических советников лидеров «нормандской четверки» – Германии, Франции, Украины и России состоится в среду, 26 января, в Париже.
Париж, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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