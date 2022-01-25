США начали угрожать еще и Белоруссии

Пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты уведомили Белоруссию, что та столкнется с быстрым и решительным ответом Запада, если разрешит использовать свою территорию для нападения на Украину, – сообщает РИА Новости.

Прайс заявил журналистам: «В последние дни мы дали понять Белоруссии, что, если она позволит использовать свою территорию для атаки на Украину, то столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны США, наших союзников и партнеров. В такой ситуации НАТО может пойти на наращивание сил альянса в странах, граничащих с Белоруссией».

Вашингтон, Иван Бабурин

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